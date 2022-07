Den Kirtag in Kleinmutschen ließ sich kaum jemand entgehen! Ob Tanzunterhaltung oder ein gemütliches Getränke in der Sonne - am Kirtag in Kleinmutschen war für jeden etwas dabei!

Top-Start in das Wochenende

KLEINMUTSCHEN. ,,Am Samstag, den 02. Juli 2022, starteten wir am Abend mit leckeren Koteletts, Bratwürstl und Spanferkel in das Kirtagswochenende.", so Markus Hoffmann, Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kleinmutschen. Weiters erfuhr man, dass sich ab 20.30 Uhr die Gruppe "SUNDORA" um die Tanzunterhaltung kümmerte.

Veggie-Auswahl

Pünktlich um 11 Uhr startete am Sonntag, den 03. Juli 2022, das Frühschoppen mit dem Musikverein Frauenkirchen. ,,Kirtog is!", erklang aus allen Ecken der motivierten Besucher:innen. Markus Hoffmann erwähnte: ,,Neben den Schnitzeln und dem Schweinsbraten gibts es heuer zum ersten Mal auch etwas für unsere vegetarischen Gäste!" Dieses Angebot wurde zahlreich dankend angenommen, denn bei heißen 31 Grad kann man eine erfrischende Gemüsevariation sehr gut gebrauchen!