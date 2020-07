Wer in Mia Kostyans Keramik eintaucht, erlebt Reduktion aufs Wesentliche.

Haptik, klare Formen, Erdfarben. Dahinter eine Philosophie der Nachhaltigkeit, Neugierde auf das Material.

Für Mia Kostyan lag die Auseinandersetzung mit dem Material eigentlich schon in der Wiege. Seit Jahrzehnten ist ihre Mutter Anica ein Fixpunkt in der burgenländischen Keramik-Welt.

Dennoch nahm Mia einen weiten Umweg über ein abgeschlossenes Botanik-Studium und kam erst über den Gedanken der Nachhaltigkeit gemeinsam mit ihrem Partner Aaron Griesbacher zurück in die Töpferwerkstatt in Nikitsch. Dabei könnte ihr Ansatz kaum weiter entfernt von dem Anicas sein.

Die Liste der Kunden von MA-Keramik liest sich wie ein Führer durch die angesagten jungen Haubenrestaurants Ostösterreichs. Konstantin Filippou, das aend mit Fabian Günzel, Max Stiegl im Gut Purbach, Stefan Speiser im Apron, ... und auch die Brote vom Öfferl fühlen sich wohl mit Mias Keramik.

Für jedes Gericht der passende Teller – manche Köche kommen mit eigenen Skizzen in Mias Atelier, andere lassen sich von ihr inspirieren. Der Weg dorthin führte über das Studio Riebenbauer und kompromissloses Design.

Die Ausstellung von MA Keramik ist in Anicas Keramik-Atelier in Lutzmannsburg zu sehen – das Eintauchen in die Reduktion aufs Wesentliche kann nur empfohlen werden!

www.ma-keramik.at