Verena Varga aus Nikitsch setzt auf Nachhaltigkeit. Im Sommer letzten Jahres kam Ihr die Idee ihren ungetragenen Kleidungsstücken eine "2. Chance" zu geben, und zwar mittels virtuellem Kleiderflohmarkt und gleichzeitig für einen guten Zweck.

REGIONALMEDIEN: Du hast einen virtuellen Kleiderflohmarkt eröffnet? Wie bist du auf die Idee gekommen?

VERENA VARGA: Bei meinem letzten Umzug. Ich habe einfach bemerkt, wie viel Gewand sich so über Jahre in meinem Kleiderschrank angesammelt hat. Kleidung die meist leider im hinteren Bereich des Kleiderschrankes verstaubt. So habe ich mir vorgenommen, nachhaltig auszumisten, zu reduzieren und die gut erhaltenen, gewaschenen Teile, einige davon ungetragene noch mit Preisetikett versehen, über einen virtuellen Flohmarkt auf meiner Instagram und Facebook Seite „Revenas Schrankraum“ gegen eine faire Spende und für einen guten Zweck, eine zweite Chance zu geben und an hoffentlich liebe, neue Besitzer weiterzugeben. In welche karitative Organisation die Einnahmen genau fließen, dürfen die Käufer mitentscheiden.

Gibt es in deinem Kleiderschrank etwas von dem du dich gar nicht trennen kannst?

Ja, ich nehme wohl an, dass gibt es bei jeder Frau im Kleiderschrank. Bei mir sind es zwei Abendkleider, eines davon habe ich mit einer Freundin im Miami-Urlaub zu einem Schnäppchenpreis ergattert.

Waren Secondhand Shops auch schon in der Vergangenheit ein Thema?

Eigentlich nicht, erst als ich mich viel mehr mit dem Thema Konsum beschäftigt habe, hat auch second hand mein Interesse geweckt. Second-Hand-Shopping schont vor allem Umwelt und Ressourcen und den Geldbeutel, ist nachhaltig. Kleidung landet nicht im Müll. Man sollte auf alle Fälle mal sein eigenes Konsumverhalten beobachten, überdenken und entscheiden, ob und wie man eventuell seinen Lebensstil verändern möchte.

Was kann man in deinem virtuellen Kleiderflohmarkt erwerben?

Im Sortiment gibt es eigentlich wirklich alles, alle möglichen Teile, quer durch den ganzen Kleiderschrank, von Kopf bis Fuß von Hüten/Mützen, Schals, T-Shirts, Pullover, Hosen, Kleider, Jacken, Taschen sowie Schuhe und das für alle Jahreszeiten. Die Kleidungsstücke sind in einem gutem Zustand, werden gewaschen, falls notwendig gebügelt. Auf Wunsch stelle ich auch gerne komplette Outfits zusammen. Eine Abholung ist im Burgenland und in Wien möglich, auf Wunsch sende ich sie auch gerne zu.

Sind auch persönliche Shopping-Tage geplant?

Ja, sobald sich die Corona-Situation wieder beruhigt würde ich gerne auch persönliche Flohmärkte sowohl im Burgenland als auch in Wien abhalten. Ich hoffe ich kann bald mal dazu einladen.

Facebook: ReVanas Schrankraum

Instagram: ReVanas Schrankraum