Bürgermeister Manfred Schmidt gab bekannt, dass ein Schulerhalt durch die Gemeinde Steinberg-Dörfl aus wirtschaftlicher Sicht unmöglich ist.

STEINBERG-DÖRF. Wie bereits berichtet schließt das "Marianum" in Steinberg mit dem Schuljahr 2024/25 nach insgesamt 140 Jahren. Vor kurzem wurde ein Marianum Ausschuss ins Leben gerufen. Dieser tagte am vergangenen Montag.

Aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt



Laut Bürgermeister Schmidt gab es mehrere Gespräche mit Landeshauptmann Doskozil, den zuständigen Landesräten und der Bildungsdirektion. Außerdem wurde das Gebäude von Sachverständigen des Landes und des Ordens besichtigt. Auch die Bildungsdirektion führte Gespräche mit dem Verein zur Rettung der Ordensschule, dieser lehnte jedoch eine Übernahme des Standortes Marianum aus wirtschaftlichen Gründen ab.

"Nicht möglich"



"Um den Schulstandort in Steinberg aufrecht zu erhalten, müsste die Gemeinde als Schulerhalter fungieren. Am Gebäude sind dringende Sanierungsmaßnahmen nötig", so Bürgermeister Schmidt. "Bei der entsprechenden Fläche würden sich alleine Miet- inklusive Betriebskosten in der Höhe von ca. 330.000 Euro pro Jahr ergeben. Dazu kommen noch die Kosten für Schulwart, Küchenpersonal, etc. Mit den Einnahmen aus Schulgeldern wäre es bei weitem nicht möglich, diese Kosten abzudecken"

Kosten Schulerhalt



Laut mittelfristigem Finanzplan beträgt die freie Finanzspitze der Gemeinde in den Jahren 2023 bis 2026 ca. 230.000 Euro. Die zusätzlichen Kosten für den Schulerhalt würden bedeuten, dass kein weiteres Budget für die Erhaltung der Infrastruktur oder anderer Projekte zur Verfügung stünde. "Daher muss ich schweren Herzens mitteilen, dass eine Schulerhaltung durch die Gemeinde Steinberg-Dörfl aus wirtschaftlicher Sicht unmöglich ist." Diese Entscheidung wurde dem Marianum-Ausschuss mitgeteilt.

"Ich werde mich als Bürgermeister der Gemeinde Steinberg-Dörfl auf jeden Fall mit aller Kraft und allem Nachdruck für eine weitere Nutzung des Marianums einsetzen", betont Schmidt abschließend.

Mittelschule Marianum Steinberg schließt ihre Türen

"Gespräche mit Orden und Land laufen"