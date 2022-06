Anton Wiedenhofer wurde von der ÖVP-Fraktion einstimmig zum Spitzenkandidat für die Kommunalwahl im Herbst gewählt.

DRASSMARKT. Wiedenhofer will auch in Zukunft ein Bürgermeister über die Parteigrenzen hinweg sein und den erfolgreichen Weg für Draßmarkt, Oberrabnitz und Karl weiterführen. So will man auch weiterhin günstige Bauplätze und Wohnungen anbieten, um die Einwohnerzahl zu steigern. Das neue Gemeindezentrum trägt laut Wiedenhofer dazu bei, um sich in Draßmarkt wohl zu fühlen. Hier wird auch eine Photovoltaikanlage und eine E-Ladestation für Kraftfahrzeuge und E-Bikes errichtet. Man sei bestrebt das rege Vereinsleben weiterhin zu unterstützen, und den Kindern die besten Voraussetzungen zu schaffen um so jedem eine gute Entwicklung der Persönlichkeit zu gewährleisten.