Family Run Lutzmannsburg: Erstes Laufevent im Bezirk nach Corona-Stopp

LUTZMANNSBURG (Oliver Frank). Die Corona-Pandemie bremste die 4. Auflage des „Family Run“ in Lutzmannsburg nicht aus. In den letzten Jahren hat sich dieses Laufevent bei der Sonnentherme bewährt, ist der Name als familienfreundliche Laufveranstaltung bereits Programm und hat sich in der Region, aber auch im nahe liegenden Ungarn einen Namen gemacht. Insgesamt 107 SportlerInnen standen am Start, wurde mit der gewohnten Aufmachung des Veranstalters und entsprechend der Covid 19-Präventionsmaßnahmen ein ereignisreiches Laufevent auf die Beine gestellt – und bot erneut eine Win-Win-Situation: Pro gelaufenen Kilometer spendet die Sonnentherme einen Euro an das SOS-Kinderdorf Pinkafeld. Beachtlich, denn insgesamt wurden von allen Teilnehmern rund 410 Kilometer absolviert.

Das Freigelände rund um die Sonnentherme war bei den Nachwuchswettbewerben auf Kinder- und Jugendfüße ideal zugeschnitten – auf dem rund 580 m langen, flachen Rundkurs war unverwechselbarer Läuferehrgeiz zu sehen. Beim U6- bis hin zu den U16-Läufen, wobei die Rundenanzahl je nach Altersklasse festgelegt war, liefen die Nachwuchs-Athleten bei rhythmischen Musikklängen und unter anfeuerndem Applaus stolz und ambitioniert. Der 7.500 m-lange Hauptlauf führt vom Sonnentherme-Freigelände an einladende Abschnitte mit Pfirsich- und Apfelbäumen Richtung Ort, hinauf auf das relativ steile Weingebirge, quer über das Hochplateau inmitten der Weingärten und entlang der ehem. Staatsgrenze zurück zur Wasseroase. Wo sich der Tagessieger Helmut Gass nach einer Laufzeit von 27:02 feiern ließ. Knapp dahinter lief Romed Rauth (27:13) ins Ziel. Schnellste Damen waren Lisa Hofstättner (30:57) vor der Kr. Geresdorferin Natalia Steiger-Rauth (32:50).



SIEGERTAFEL:

Hauptlauf (7.500 m) | Top 6: 1. Helmut Gass (27:02), 2. Romed Rauth (27:13), 3. Tobias Neal (27:24), 4. Lisa Hofstättner (30:57), 5. Natalia Steiger-Rauth (32:50), 3. Renata Pillisz (39:58).

Fun Run (5.000 m) | Top 6: 1. Günther Köhler (20:03), 2. Roman Buchebner (20:58), 3. Josef Hödl (22:05), 4. Kinga Gernyine Pracser (25:01), 5. Petra Turo (29:34), 6. Tanja Simhandl (31:13).

U16 weibl.: Natalia Iker. U16 männl.: Bastian Eichinger. U14 weibl.: Nerina Papai. U14 männl.: Shabeer Niazi. U12 weibl.: Johanna Tschida. U12 männl.: Clemens Tschida. U10 weibl.: Amelie Pekovits. U10 männl.: Patrick Ackerler. U8 weibl.: Yvonne Seier. U8 männl.: Zalan Döbrösi. U6 weibl.: 1. Franziska Oberfellner. U6 männl.: Thomas Schartner.

Alle Laufergebnisse unter my.raceresult.com/148430