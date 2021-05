Auch im Jahr 2021 werden im Burgenland umfangreiche Investitionen in den Ausbau und die Instandhaltung der Infrastruktur getätigt. Im Bezirk Oberpullendorf werden heuer knapp 54 Millionen Euro in Infrastrukturmaßnahmen investiert.

BEZIRK. "Insgesamt fließen heuer 300 Millionen Euro in die Infrastruktur unseres Bundeslandes", erklärt Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner im Zuge eines Pressegesprächs in Steinberg-Dörfl. " Dieses Geld ist gut investiertes Geld, weil es den Wirtschaftsmotor ankurbelt, lokale Betriebe profitieren , Arbeitsplätze absichert und die Lebensqualität der Burgenländer erhöht."

Aufteilung



In den Bezirk Oberpullendorf werden 2021 knapp 54 Millionen Euro investiert. Diese gliedern sich folgendermaßen auf:

47,2 Millionen Euro - Baudirektion (Landstraßen, ländliche Struktur, Bundesstraßen,...)

4,8 Millionen Euro - Landesimmobilien Burgenland (z.B. Sanierung Synagoge Kobersdorf)

1,8 Millionen Euro - Projektentwicklung Burgenland (z.B. Bau Feuerwehrhaus Lackenbach)

Brücke in Steinberg-Dörfl



Die bestehende Brücke in der Hauptstraße (L332) wird Mitte Juni abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Baufertigstellung ist für Oktober/November 2021 geplant. "Ohne die Unterstützung des Landes Burgenland hätten wir uns in Steinberg-Dörfl nie so gut entwickelt", betont Bürgermeisterin Klaudia Friedl. "Die Brücke ist ganz wichtig für uns, denn Steinberg und Dörfl sind durch diese miteinander verbunden. Für mich beginnt Heimat genau auf dieser Brücke." Der Verkehr wird während der Bauphase großräumig umgeleitet. Die Baukosten bei diesem Neubauprojekt belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.

"Gezielt investieren"



"Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind enorm", betont Landesrat Dorner abschließend. "Die Antwort darauf lautet: Gezielt investieren, und das so, dass möglichst viele Menschen davon profitieren. Das machen wir seit Beginn der Corona-Krise, denn nur wer aktiv gegensteuert, hat einen Startvorteil, wenn die Gesundheitskrise vorbei ist."