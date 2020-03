OBERPULLENDORF. Bereits seit 16 Jahren gibt es Joy Kids & Co. – Mode für Boys und Girls von 0 bis 14 Jahre – am Hauptplatz 6 in Oberpullendorf. Für Besitzerin Elisabeth Haumer und ihr Team Grund genug, um sich am 6. und 7. März bei ihren Kunden für die jahrelange Treue in Form von großzügigen Rabatten auf das gesamte Sortiment zu bedanken. Zahlreiche kleine aber auch große Gäste kamen vorbei, um die neueste Frühlingsmode und modisches für festliche Anlässe zu bestaunen oder auch gleich zu erwerben.