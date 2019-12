OBERPETERSDORF. Kürzlich hielt die Firma “Schöll Holzbaumeister GesmbH” ihre Weihnachtsfeier ab. Im Mittelpunkt stand dabei Janos Tas aus Köszeg, der nach fast dreißig Jahren Firmenzugehörigkeit in den wohlverdienten Ruhestand tritt.

Janos Tas: “Ich habe in all´ den Jahren nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz gehabt, sondern auch viele Freunde gefunden!” Seniorchef Ing. Reinhold Schöll und die beiden Geschäftsführer Hannes und Ing. Markus Schöll sind voll des Lobes über den langjährigen Mitarbeiter: “Er war nicht nur ein fleißiger und verlässlicher Arbeiter, sondern auch menschlich immer ein Vorbild. Wir wünschen ihm alles Gute!” Gemeinsam feierten sie diesen freudigen Anlass und ließen die drei Jahrzehnte in humorvoller Art Revue passieren.