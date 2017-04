„Die Brautwerber“ aus Strebisch-Lutzenau

23.04.2017, 20:00 Uhr

Es wurde viel gelacht bei der heurigen Komödie der Theatergruppe Lutzmannsburg.

„Die Brautwerber“ von Georges Feydeau gaben dazu mit allerlei Verstrickungen und Verwechslungen reichlich Gelegenheit. Wenn drei junge Leute vom Dorf das Stellenvermittlungsbüro mit einem Heiratsbüro verwechseln und ihre vermeintlichen Zukünftigen glauben, drei Hausangestellte vor sich zu haben, sind die Missverständnisse unvermeidbar. Wenn dann noch einer der Herrschaften der Nervenarzt Dr. Heinrich Sigismund ist, endet das Ganze schnell in seiner Anstalt, in der die drei rabiat mit heißen und kalten Bädern behandelt werden. Dass Dr. Sigismund noch dazu kurz vor der Hochzeit mit einer feinen Dame steht und sein Gspusi Melinda sich deswegen übervorteilt sieht und einmischt, erweitert die Handlung um weitere Lacher und Missverständnisse. Ein Theaterabend, bei dem die Spielfreude fast zu greifen war und der mit vielen witzigen Ideen gespickt ist.Am 6., 7. und 8. Mai werden „Die Brautwerber“ wieder im Gasthof Pacher in Lutzmannsburg zu sehen sein! Für alle, die es am vergangenen Wochenende verpasst haben, oder noch einmal dabei sein wollen.