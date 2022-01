Niklas Koller fertigte Masken für Le Craval-Musikvideo "Wenn ich Gott wär". Versteigerte Masken brachten 1.750 Euro für krebskranke Kinder.

WOLFAU/WIEN. Der Maskenschnitzer Niklas Koller aus Wolfau organisiert immer wieder Spendenaktionen, bei der seine handgeschnitzten Masken online versteigert werden. Mit dem gesamten Erlös unterstützt der Burgenländer ein krebskrankes Kind, das im St Anna Kinderspital behandelt wird.

So rief der Wolfauer auch Ende 2021 zu einer besonderen Spendenaktion auf. Er fertigte handgeschnitzte Masken, die Robert Schwarzl und seine Bandkollegen der steirischen Rockband Le Craval in ihrem Musikvideo "Wenn ich Gott wär" getragen haben.

Handgeschnitzte Masken

In dem Video, das die heimische Musikszene auf den Kopf stellt, stellen die schaurig schönen Masken "Gut und Böse" dar. "Weil aber das Gute am Ende immer siegt, haben wir uns gemeinsam mit Niklas Koller dazu entschieden, zwei Masken für den guten Zweck zu versteigern", so Robert Schwarzl von der Rockband Le Craval.

Die beiden handgeschnitzten Masken wurden im Anschluss bei einer Online-Versteigerung über den Jahreswechsel versteigert und erzielten eine Spendensumme von 1.750 Euro.

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Erlös für Alea

"Der gesamte Erlös kommt der dreieinhalb Jahre alten Alea und ihrer Familie zugute. Bei dem kleinen Mädchen wurde im Alter von einem Jahr Krebs diagnostiziert. Alea bleibt trotzdem tapfer, für ihre Eltern bedeutet die Krebserkrankung jedoch eine große Belastung", so Niklas Koller. Der Spendenerlös wurde Anfang Jänner von Niklas Koller und Robert Schwarzl im Büro der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD an Aleas Vater übergeben.

"Vielen Dank für das großartige Engagement von Niklas Koller und Robert Schwarzl! Es ist schön zu sehen, dass so viele Menschen sich Gedanken machen, wie man krebskranke Kinder und Jugendliche unterstützen kann. Das gibt uns auch für unsere Arbeit, die wir tagtäglich im Kampf gegen Kinderkrebs leisten, zusätzlichen Rückenwind", freut sich Karin Benedik, Geschäftsführerin der Kinder-Krebshilfe WIEN-NÖ-BGLD.