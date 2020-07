Das Jugendrotkreuz Kohfidisch organisierte ein zweiwöchiges Ferienprogramm mit viel Abwechslung.

KOHFIDISCH. Auch heuer gab es mit dem Jugendrotkreuz Kohfidisch ein buntes Ferienprogramm für Kinder. Über zwei Wochen (13. bis 17. sowie 20. bis 24. Juli) gab es Ausflüge, Spiel und Spaß, aber auch viel Wissenswertes. "Andi's Gschäft" stellte eine Hupfburg zur Verfügung, die Kinder bauten eine Burg und erlebten magische Momente mit Zauberer Patrick Kulo.

Zudem gab es Ausflüge u.a. in die Wasserwelt Moschendorf mit Kanufahrten, in die Therme Stegersbach, wo Schwimmen und Tauchen angesagt war und auch so manche Spieletage machten gute Laune. Bogenschießen mit dem Verein "Aries Archery - Bogensport Großpetersdorf" war ebenso angesagt wie eine Schaumparty mit der Feuerwehr Kohfidisch. Eine Radtour nach Woppendorf und zurück gehörte ebenso dazu wie die lustige Übernachtungsparty mit Lagerfeuer und Grillwürstel sowie "Outdoor-Kino". Zum Abschluss foglte noch eine Rätselrallye.