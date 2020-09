Ein Geburtstagsgeschenk der besonderen Art gab es fürs SOS-Kinderdorf Pinkafeld mit "Grazer Akrosphäre".

PINKAFELD. Der diesjährige Sommer war für viele Kinder in Sachen Sommerplanung und Ferienreisen nicht immer einfach und zum Teil sehr eingeschränkt. Auch für die Kinder im SOS-Kinderdorf Pinkafeld war der Sommer dieses Mal ein anderer. Weite Sprünge waren nicht möglich, dafür sorgten am Wochenende hohe Luftsprünge für Freudensprünge auf dem Dorfplatz vom SOS Kinderdorf Pinkafeld.

„Das war echt ein cooles Geburtstagsgeschenk für unsere Kinder, für das SOS-Kinderdorf Burgenland, welches ja 60 Jahre in diesem Jahr feiert. Die Kids haben gefragt, wann die Akrobaten wohl wiederkommen. Ihnen hat´s voll getaugt. Die Show und auch der Workshop. Es ist wirklich toll, wenn so junge Menschen, wie das Team von „Akrosphäre“ auch junge Menschen unterstützen, die es nicht so leicht im Leben haben und ihnen ihre volle Aufmerksamkeit schenken“, freut und bedankt sich SOS-Kinderdorfleiter Marek Zeliska.

Sechs Akrobaten und ein Live-Musiker

"Con Takt" heißt die aktuelle Show der jungen Akrobatengruppe „Grazer Akrosphäre“, die sich schon auf vielen internationalen Bühnen mit seiner unterhaltsamen, eleganten, experimentellen und auch witzigen Art einen Namen gemacht hat.

„Wir verzichten auf jeden Schnickschnack und gehen stattdessen in den Kontakt miteinander und mit dem Publikum - bei allem nötigen Abstand. Geräusche, Instrumente und Soundkulissen vermischen sich mit der Bewegung zu einem einzigartigen Ganzen. Und wenn man gerade glaubt, das Stück verstanden zu haben, kommt doch alles überraschend anders“ so Uwe Sattelkow von Akrosphäre.

Der kleine Emanuel wollte am Ende auf jeden Fall wissen: „Kommen die hoffentlich im nächsten Jahr wieder?“ Vielleicht, und hoffentlich ohne Abstand.