Bad Tatzmannsdorf hat sich heuer für den Advent einiges einfallen lassen.

BAD TATZMANNSDORF. Aufgrund des Lockdowns und der Corona-Situation musste der geplante Adventmarkt beim Freilichtmuseum abgesagt werden. Dennoch schaffte es Bad Tatzmannsdorf den Advent für Tourismusgäste, Bevölkerung und Besucher leuchtend zu gestalten.

So erstrahlen im gesamten Ortsgebiet Weihnachtsbäume, die unter dem Motto "Gemma Christbaum schau'n" zu bewundern sind. Außerdem bieten Gastronomiebetriebe einen Ausschank - unter den geltenden 2G-Regelungen.

Lichterpfad im Kurpark

Erstmals gibt es im Kurpark einen Lickterpfad, der den gesamten Kurpark in adventlichen Glanz versetzt. Dieser wurde mit 10. Dezember eröffnet und macht so richtig positive Stimmung in der aktuellen schwierigen Zeit.

Nikolaus und Christkind verteilten Geschenke