Kinder der Nachmittagsbetreuung backen für Nachbarschaftshilfe Plus-Ehrenamtliche zu Ostern.

MISCHENDORF. Die Nachmittagsbetreuung der Gemeinde Mischendorf hat sich eine kleine Überraschung überlegt. Kinder haben für die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen zu Ostern gebacken.

„Unsere Ehrenamtlichen verdienen es, ein bisschen verwöhnt zu werden. Sie helfen Anderen so viel im Alltag. Und die Kinder hatten auch ihre Freude, weil sie jemand ein kleines Geschenk machen konnten. Wenn wir alle ein bisschen an Andere denken, dann ist viel Gutes möglich“, so Romana Schrammel, die Standort-Koordinatorin des Projektes in Mischendorf. 20 Ehrenamtliche engagieren sich in der Gemeinde.

Zum Projekt

In 20 Gemeinden des Burgenlandes werden soziale Dienste (Nachbarschaftshilfe“) angeboten, es geht um von Ehrenamtlichen begleitete Fahrten zur medizinsichen Versorgung,zum Einkauf, Besuchsdienste bei Älteren zum plaudern. Die Dienste sind für die Bevölkerung gratis, die Kosten tragen die Gemeinden, das Land stellt eine Co Finanzierung zur Verfügung.

Im Bezirk Oberwart ist Nachbarschaftshilfe Plus derzeit in Mischendorf, Markt Allhau, Loipersdorf-Kitzladen, Wolfau und seit heuer auch Pinkafeld aktiv.