Der Sheriff vom Lucky Town in Großpetersdorf, Sascha Wurglits, beging zu Silvester seinen 50. Geburtstag.

GROSSPETERSDORF. Am Silvestertag 1969 um exakt 20.40 erblickte Sascha Wurglits das Licht der Welt. Zu dem Zeitpunkt spielten gerade die Jocers beim Silvesterball in der Tanzdiele Wurglits. Anlass genug, um mit vielen Freunden das 50. Wiegenfest des Vollblut-Gastwirten, Mitbegründers und Sheriffs vom Lucky Town, der Westernstadt in Großpetersdorf, zu zelebrieren.

Musikalisch spielte eine Abordnung des Musikvereins Jugendkapelle Großpetersdorf das Geburtstagskind ein. Danach sorgten Inger Bauer und Markus Appenzeller für viel Stimmung unter den vielen Geburtstagsgästen im Saal. Dazu gab es auch Musik der Wurglits-Familie sowie aus Burg und Hannersdorf mit Ständchen für Sascha Wurglits. Alexander Kiss von den Jocers gab ein humorvolles Gedicht zum Besten.

Ins neue Jahr gefeiert

Natürlich gab es zur Feier auch beste Kulinarik und jede Menge Getränke. So wurde aus der Geburtstagsfeier eine perfekte Silvesterparty, die für viele der Gäste erst am frühen Neujahrsmorgen endete.