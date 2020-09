Die Maturabälle der kommenden Ballsaison 2020/2021 müssen im Herbst und Winter, aufgrund des Coronavirus, abgesagt werden.

OBERWART. Am 1. September fand auf der Bezirkshauptmannschaft Oberwart eine Besprechung mit den einzelnen Behörden statt. Es handelte sich um die anstehende Genussmesse sowie die anstehende Ballsaison 2020/2021.

Keine Genehmigung vom Bund

Im kommenden Herbst und Winter dürfen keine Maturabälle stattfinden. „Ob vor dem Sommer 2021 Maturabälle stattfinden dürfen ist noch ungewiss“, so Harald Kahr, der mit seinem Unternehmen Kahr&K Eventcatering seit 2016 Pächter des Oberwarter Messegeländes ist. Bei den Maturabällen wäre kein Schankbetrieb erlaubt gewesen. Das heißt keine Sektbar, keine Weinkost, keine Cocktailbar und kein Stehschankbetrieb. Weiters hätte man in allen Bereichen einen Mindestabstand von 1,5m halten müssen und die An- und Abreise der Gäste wäre nur geplant möglich gewesen. Auch der Abstand der Gäste am Tisch, die nicht aus einem Haushalt stammen, hätte 1,5m betragen müssen. Die Disco wäre nicht erlaubt gewesen und die Veranstaltung hätte um 1 Uhr Enden müssen. Auch ein Mundschutz wäre Pflicht gewesen.

Harald Kahr erklärt: „Es wären zu viele Maßnahmen gewesen, auf die man achten hätte müssen. Der letztendlich ausschlaggebende Punkt war aber, dass es keine Genehmigung seitens des Bundes für die Veranstaltungen gab. In der Bezirkshauptmannschaft gibt es im Moment keine Hoffnung für Veranstaltungen, da sie vom Bund nicht genehmigt werden. Wir müssen davon ausgehen, dass es Indoor bis Frühjahr oder Sommer 2021 keine Veranstaltungen geben wird bzw. diese nicht genehmigt werden. Derzeit ist es für alle Beteiligten eine sehr schwere Situation.“

Abhaltung der Genussmesse noch offen

Ob die Genussmesse in Oberwart stattfinden darf, ist noch offen. „Wir sind gerade im intensiven Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft und versuchen zu klären unter welchen Voraussetzungen die Messe stattfinden dürfte. Mitte September soll es dann eine Entscheidung geben. In welche Richtung sie gehen wird, wissen wir noch nicht. Im Augenblick ist es schwer, langfristige Entscheidungen zu treffen, da immer neue Maßnahmen und Voraussetzungen dazukommen“, so Markus Tuider, Geschäftsführer der „Burgenland Messe“.