BAD TATZMANNSDORF. Der pittoreske Kurort mitten im Herzen des Bezirkes Oberwart wird aufgrund seiner natürlichen Heilvorkommen seit Jahrhunderten von den Gästen sehr geschätzt.

Heilmoor, kohlensäurehaltiges Heilwasser und Thermalwasser prägen die Geschichte des Ortes und haben diesen zu dem gemacht was er heute ist, eine Erholungsstätte für Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Bad Tatzmannsdorf bietet seinen Gästen als größter Tourismusort des Landes normalweise ein sehr abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm.

400 Jahre Heilquelle

"Gerade heuer hätte der Kurort allen Grund zu feiern gehabt, denn vor 400 Jahren wurden die Heilquellen das erste Mal schriftlich erwähnt", erzählt Bürgermeister Gert Polster. "Ein bereits geplantes Festwochenende Ende Juli musste genauso wie viele andere Veranstaltungen des Jahres 2020 auf Grund von COVID-19 abgesagt bzw. auf kommendes Jahr verschoben werden." Dennoch wurde in einem kleinen, feinen Rahmen der Erwähnung vor 400 Jahren gedacht und zwar in Form eines historischen Vortrags zu den Anfängen des Kurwesens durch Bgm. Polster, begleitet durch die Musik der Neckenmarkter Hopfenschwinger. "Ein offizieller Festakt soll im nächsten Jahr nachgeholt werden", so Polster.

Hoffnungsschimmer

Im ersten Monat nach Wiedereröffnung der Betriebe wurden im Juni 28.200 Nächtigungen gezählt, das sind rund 75% des Juniwertes aus 2019. Die aktuelle Entwicklung im Tourismus für die Monate Juli, August und September ist viel höher als erwartet, heißt es vonseiten der Gästeinformation.

"Die von Marketingverein und Gästeinformation umgesetzte Strategie zum Neustart, die Marketingbotschaften, die Maßnahmen und Kernthemen sowie die Qualitätsmarke Bad Tatzmannsdorf sind für diesen gelungenen, positiven Start verantwortlich", so der scheidende Tourismusdirektor Dietmar Lindau.