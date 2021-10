HLP öffnet wieder ihre Studiotüren

OBERWART Am 7. Oktober 2021 besuchte Landesrätin Mag. Daniela Winkler, das Promedia Team der HLP Oberwart in ihrem schulinternen Filmstudio. Das Team besteht aus SchülerInnen der Abschlussklassen, die bereits in der vierten Klasse in diesem Studio ihr Diplomarbeitsprojekt absolvieren und dabei viele Erfahrungen sammeln durften.

In den Räumlichkeiten der Schule fand ein Stehgreif Interview, sowie anschließend der Studiotalk mit Denise Stangl statt , in dem Frau Mag. Winkler ihre Anliegen, Sorgen und Anmerkungen zur Coronakrise beisteurte. Im Anschluss gab es noch eine kurze Führung durch das schulinterne Radiostudio. Als kleines Dankeschön für den Besuch, überreichte Direktor MMag. Andreas Lonyai, der charmanten Frau Landesrätin Winkler, einen hübschen Herbststrauß. Nach einer langen Pause seien die SchülerInnen froh das Studio wieder zum Leben zu erwecken und Ehrengäste wieder Willkommen zu heißen.