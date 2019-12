Fußballkrimi rettet FC Südburgenland



In einer wahren Nervenschlacht schafft der FC Südburgenland mit dem 2:0-Sieg in Kleinmünchen den Klassenerhalt in der Frauen-Bundesliga.

Zum Beitrag



Holzverladestation Rotenturm kommt



Die Weichenstellung für die Verlegung der Holzverladestation vom Bahnhof Oberwart nach Rotenturm ist erfolgt. Das Projekt soll noch 2019 abgeschlossen sein.

Zum Beitrag

Spatenstich für Stadthotel in Oberwart



In der Schulgasse Oberwart entsteht ein modernes Hotel mit 50 Betten und Seminarraum sowie ein familienfreundliches Lokal mit großer Terrasse.

Zum Beitrag

Der Spatenstich fürs neue Stadthotel in der Schulgasse ist erfolgt.

Foto: Eva Maria Kamper

hochgeladen von Michael Strini

Silber für Verena Eberhardt



Bahnradsportlerin Verena Eberhardt schreibt mit Platz 2 bei den European Games im Punkterennen burgenländische Sportgeschichte

Zum Beitrag

Neue Geschwindigkeitszonen in Bad Tatzmannsdorf



Statt generellem "30er" in Bad Tatzmannsdorf beschloss der Gemeinderat eine Aufteilung in vier Geschwindigkeitszonen - von 20 bis 50 km/h.

Zum Beitrag

>>> Hier geht es zu mehr Jahresrückblicken aus dem Burgenland <<<