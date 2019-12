Die Jugend Podgoria veranstaltete auch dieses Jahr das traditionelle Punschstandl bei der Kirche in Oberpodgoria. Wie auch die letzten Jahre galt für alle Speisen und Getränke "Freie Spende" und der Reinerlös wurde an einen guten Zweck gespendet.

Das zweite Jahr in Folge beeindruckten die "Pinka Teifln" mit einer spektakulären und furchteinflößenden Show die zahlreichen Gäste.

Dank der Unterstützung und Spenden der vielen Besucher konnte die großartige Summe von 2.000€ gespendet werden. Das Geld ging dieses Jahr an eine Familie aus Parapatitschberg, deren Tochter an einem Gehirntumor erkrankt ist und Therapiestunden benötigt. Die Jugend Podgoria ist sehr stolz, dass auch in einer kleinen Gemeinde ein so hoher Betrag zustande gekommen ist und dass das Geld Menschen aus der Umgebung zugute kommt.

Die Spende wurde der Familie noch rechtzeitig vor Weihnachten von zwei Vorstandsmitgliedern überreicht.