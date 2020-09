Die Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg investiert in Bewegung und moderne Infrastruktur.

DEUTSCH SCHÜTZEN-EISENBERG (ms). Die Großgemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg besteht aus den Ortsteilen Deutsch Schützen, Edlitz, Eisenberg, Höll und St. Kathrein.

Ein wesentliches Anliegen für Bgm. Franz Wachter ist der Ausbau des Breitbandinternets: "In Eisenberg ist ein Projekt von A1 geplant. Für die Gemeinde ist es schon aus finanziellen Gründen nicht möglich, einen Ausbau selbst zu stemmen. Wir haben deshalb eine einstimmig im Gemeinderat beschlossene Resolution an alle Landespolitiker und Bundesregierung geschickt, um das zu unterstützen. Gerade im ländlichen Raum ist ein flächendeckender Breitbandzugang immens wichtig."

In St. Kathrein wurde die Sanierung des Feuerwehrhauses abgeschlossen, die offizielle Eröffnung wird im Frühjahr 2021 erfolgen.

Neuer Flächenwidmungsplan

Ein neuer Flächenwidmungsplan ist in Arbeit. "Am 10.9. gibt es eine Begehuhng. Wir wollen neues Bauland schaffen, damit auch die Gemeinde über Hausplätze verfügt", so Wachter.

Infrastrukturell sind einige Projekte geplant. "Wir haben 117.000 Euro über das Kommunalpaket zugesprochen bekommen. Ein Teil wird in die neue Straßenbeleuchtung in Edlitz fließen, der Steinweg am Eisenberg soll saniert werden. Einige Projekte 2021 werden noch beschlossen. Wir werden das Paket sicher ausschöpfen. In St. Kathrein werden Kanal und Wasserleitung für neue Hausplätze erweitert", so Wachter, der die gesunkenen Ertragsanteile für die Gemeinde durch Corona kritisch sieht: "Wir werden 2019 geschätzt um 150.000 Euro weniger haben."

Generationen-Fitnesspark

Am Dörflichen Naturpark wurde ein Generationen-Fitnesspark ("GenFit-Park") installiert. "Geringfügig wird dieser noch erweitert. Es gibt eine neue Rutsche für Kleinkinder und eine kleine Kletterwand, eine Koordinationsleiter, Spezialgeräte fürs Muskeltraining, Streckbank, Klimmzugstange und weitere Geräte. Die Seilrutsche wurde ebenso erneuert. Es gibt auch Sitzgelegenheiten, um sich zu entspannen. Es wird sehr gut angenommen. Der Fitnesspark ist für Einheimische und Gäste eine Attraktion", betont er.

In Deutsch Schützen wurde die Tennisanlage neu gestaltet. Seit 1. August kann man sie nur noch über Anmeldung via App gegen Gebühr nutzen. "Das funktioniert gut. Registrieren können sich Privatpersonen und Betriebe, um Tenniszeiten ihren Gästen zu ermöglichen", berichtet der Bürgermeister.

Neue Gemeindemitarbeiterin

Seit 1. Juni verstärkt Kerstin Steiner aus Edlitz das Team in der Gemeindestube um Amtsleiter OAR Berthold Schlaffer. Sie kehrte nach Studium und Berufserfahrung in Wien in die Heimat zurück.

Dank an die Feuerwehr

Die Corona-Krise brachte viel zum Erliegen. "Veranstaltungen wurden abgesagt – so auch der Kirtag. Besonders betroffen sind auch die Senioren, die sich nicht mehr treffen können. Dazu kamen auch Unwetter. Vor allem am Eisenberg gab es Überflutungen und starke Hagelschäden. Ein großer Dank den Feuerwehrleuten für ihre tolle Arbeit", bekräftigt Wachter.

Zwei Jubiläen

Der SV Deutsch Schützen hätte heuer sein 60-jähriges Bestehen gefeiert. Gegründet 1960 schaffte der SVD zweimal den Aufstieg in die 2. Liga Süd (1968 als Vizemeister, 1984 als Meister). Aktuell spielt der Verein in der 2. Klasse B Süd. In Ollersdorf gab es einen 1:0-Sieg.

Im Jahr 2021 feiert Deutsch Schützen dann selbst den 800. Geburtstag. 1221 wurde der Ort als "Perwolff" urkundlich erwähnt. Zum Jubiläum wird es eine neue Festschrift geben, die vielseitig einen lebendigen Einblick in die Geschichte geben wird. "Wir planen im Herbst 2021 auch ein Jubiläumsfest, bei dem die neue Festschrift präsentiert wird", sagt Bgm. Franz Wachter.

