Der Hauptplatz Oberwart vereint Behörden, Geschäfte und Dienstleister vieler Branchen.

OBERWART. Der Hauptplatz Oberwart ist das Herz der Schul-, Kultur-, Einkaufs- und Sportstadt Oberwart.

Er beheimatet wichtige Behörden wie das Oberwarter Rathaus, Bezirksgericht oder Bezirkshauptmannschaft, zahlreiche Fachgeschäfte sowie Dienstleistungsunternehmen. Auch die neue Postfiliale befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hauptplatz.

Bunter Branchenmix

Der Hauptplatz hat mit seinen Geschäften viel zu bieten. Wer Schmuck sucht oder den richtigen Ring für seine Liebste, wird bei einem der Juweliere fündig. Die passende Mode, Accessoires und Frisur für verschiedene Anlässe bekommt man ebenso wie beste Beratung in finanziellen Belangen bei renommierten Banken und Versicherungen. Kompetente Partner im Immobilienbereich oder bei diversen Rechtsfragen sind hier ebenso zu finden.

Auch die Kulinarik kommt am Hauptplatz nicht zu kurz. Egal ob Eis, Kaffee, Jause oder doch etwas Gschmackiges für den Mittagsteller, der Hauptplatz lässt kaum kulinarische Wünsche offen. Und wer sich im Winter nach dem Sommer sehnt, kann seinen Urlaub auch am Hauptplatz buchen.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Servicecenter "Atrium"

Das Atrium ist ebenso ein wichtiger Dienstleistungskomplex mit beachtlichem Branchenmix von der Bank Burgenland über Notar, Steuer- und Unternehmensberater bis hin zum Augenarzt und anderen Ärzten.

Bauarbeiten bei "H2" begonnen

Das in den 1970er Jahren gebaute Hochhaus bekommt nun mit dem "H2" einen modernen "Bruder", der mit 36m um einen Meter niedriger sein wird. Dort entstehen 36 Wohnungen. Dafür investiert die OSG rund 15 Mio. Euro. Die Bauarbeiten haben mittlerweile begonnen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2023 geplant. Bis Dezember 2023 wird deshalb die Evang. Kirchengasse zur Einbahnstraße.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Bahnhofstraße Oberwart

Die Bahnhofstraße bildet einen wichtigen wirtschaftlichen Eckpfeiler im Zentrum der Stadt. Tradition und Moderne sind eng miteinander verbunden, was durch die Neugestaltung auch optisch ersichtlich ist. Die zahlreichen Parkplätze und kurzen Wege sind ein Vorteil. Tradition haben hier Optikerfachgeschäfte. Es gibt zudem Elektro-Ladestationen und ein Teil des Wochenmarktes ist nunmehr hier angesiedelt. Auch Polizeiinspektion und Bezirkspolizeikommando sind hier beheimatet.