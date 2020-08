MARIASDORF. Die Marktgemeinde Mariasdorf, am Vorland zum Bernsteiner Bergland gelegen, ist Lebensmittelpunkt für rund 1.300 Einwohner. Um seinen Bewohnern auch in Zukunft eine lebenswerte Gemeinde bieten zu können, wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren kräftig in die Infrastruktur und das Gemeindewohl investiert.

Alles für den Nachwuchs

"Da sehr viele Anmeldungen für den Kindergarten eingelangt sind, wird ab Herbst die Nachmittagsbetreuung ausgebaut", bestätigt Bürgermeister Reinhard Berger. "Hierfür wurde eine Kindergartenhelferin aufgenommen, somit stehen in Summe drei Kindergärtnerinnen und zwei Helferinnen den Kindern zur Verfügung." Auch am öffentlichen Spielplatz in Mariasdorf soll gewerkelt werden. "Der Spielplatz wird verlegt und um zwei bis drei neue Geräte erneuert", schildert Berger. "Bis Oktober soll alles fertig sein."

Denkmalschutz

"Soeben sind die Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Glockenturm in Bergwerk angelaufen", berichtet Bürgermeister Reinhard Berger. Der dreigeschoßige Glockenturm stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. "Die Gesamtkosten betragen rund 120.000 Euro, davon sollen 50 Prozent durch Fördermittel lukriert werden", so Berger. Ende des Jahres soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Verbesserung der Infrastruktur

"Im September soll dann mit der Sanierung der Hauptwasserleitung in Grodnau begonnen werden. Kostenpunkt rund 50.000 Euro." Bereits in Planung ist die Sanierung der Wasserleitung in Bergwerk mit einer Gesamtsumme von rund 500.000 Euro. "Somit wären innerhalb von fünf Jahren in allen fünf Ortsteilen die Arbeiten an den Wasserleitungen abgeschlossen."

"Rund 50.00 Euro werden für in die Generalsanierung eines Güterweges investiert", erzählt Berger.

Noch Zukunftsmusik ist die Errichtung von Urnensäulen in allen fünf Friedhöfen. "In zwei bis drei Jahren werden dafür rund 170.000 Euro aufgewendet", so der Bürgermeister abschließend.