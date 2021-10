Der neue Schulzweig an der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik in Oberwart ermöglicht die Ausbildung von neuen Pädagogen in zwei Jahren.

OBERWART. An der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in Oberwart wurde mit Semesterbeginn mit einem Kolleg für Elementarpädagogik gestartet. Insgesamt 20 Studierende sind im ersten Semester mit dabei, viele davon machen die Ausbildung im zweiten Bildungsweg.

Bereits abgeschlossene Ausbildung als Voraussetzung

Voraussetzung dafür ist die Matura, Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung. In manchen Teilen Österreichs gebe es einen deutlichen Mangel an ausgebildeten Pädagogen heißt es seitens des Landes." Auch wenn wir aktuell in diesem Bereich personell gut aufgestellt sind, wollen wir damit weiterhin eine hohe Qualität in der Kinderbildung und -betreuung im Burgenland gewährleisten und den Umstieg in einen attraktiven Beruf ermöglichen“, so Landesrätin Winkler.