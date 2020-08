Am 4. August 2020 zogen schwere Gewitter über Österreich hinweg.

Viele kleine, aber auch größere Flüsse gingen auf Grund der starken Regenmassen innerhalb von kurzer Zeit über die Ufer und überfluteten Straßen und Felder.

In Graz und Umgebung gab es neben dem Starkregen auch kleinere Hagelkörner. Das aktuelle Gewitter, welches sich über dem Burgenland (genauer gesagt über den Bezirk Oberwart) befindet zieht in den nächsten Minuten/Stunden weiter in Richtung Szombathely in Ungarn. (Quelle: Kachelmann)