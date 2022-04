MeinBezirk.at/oberwart präsentiert die Störche im Bezirk Oberwart.

BEZIRK OBERWART. Auch im Bezirk Oberwart gibt es praktisch in jeder Gemeinde einen oder mehrere Störche. Wir wollen diese vor den Vorhang holen. Darum freuen wir uns über Fotos unserer gefiederter im Bezirk Oberwart - ob im Nest, auf der Wiese oder im Flug usw. Schickt uns dazu einfach 1 bis 2 Bilder mit kurzem Text (vielleicht hat ja euer Storch auch einen Namen?) an Redaktion.oberwart@regionalmedien.at oder ladet euren Schnappschuss direkt als „Foto des Tages“ hoch. Einige der besten Schnappschüsse und Geschichten werden auch in der Printausgabe berücksichtigt.