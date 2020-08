Am 7. August 2020 versammelten sich zahlreiche Leute am Marktplatz in Pinkafeld und ruften erneut eine „Fridays for Future“ – Aktion ins Leben.



PINKAFELD. Viele engagierte Menschen nahmen letzten Freitag mit selbstgebastelten Plakaten an der friedlichen Demo am Hauptplatz teil. Ihnen liegt besonders eine nachhaltige Veränderung der Gesellschaft am Herzen.

Mit dieser Aktion soll gezeigt werden, dass es ein Leichtes sein muss, eine Veränderung hin zu einem umweltfreundlicheren, nachhaltigeren Lebensstil einzuleiten bzw. im Denken und in dieser Welt einen Wandel zu vollziehen, wenn man es auch schafft, strikte Maßnahmen aufgrund einer Pandemie spontan einzuführen und konsequent umzusetzen.

Julia Zink, Initiatorin von Fridays for Future Südburgenland, bedankte sich recht herzlich bei allen Teilnehmern.