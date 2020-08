Aktuell (26. August 10 Uhr) sind in Österreich 3.085 bestätigte Fälle, welche derzeit mit dem Coronavirus infiziert sind. Seit Anbeginn der Pandemie sind es nun 25.860 Fälle.

Hier die Bundeslandsauflistung der aktuellen Fälle:

Wien - 1520 Fälle

Oberösterreich - 412 Fälle

Tirol - 333 Fälle

Niederösterreich - 273 Fälle

Steiermark - 203 Fälle

Salzburg - 187 Fälle

Voralberg - 68 Fälle

Kärnten - 56 Fälle

Burgenland - 33 Fälle

Prozentual teilen sich die aktuellen Fälle so auf: 51% männlich, 49% weiblich

21.888 Personen, welche sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind wieder genesen.

733 Fälle werden in der Statistik in Verbindung mit dem Coronavirus gebracht. (57% männlich, 43% weiblich)

218 Todesfälle und somit die meisten Todesfälle verzeichnet Wien, an zweiter Stelle mit 144 ist die Steiermark. Umgekehrt, also die wenigsten Todesfälle hat das Burgenland mit 11 Todesfällen, und am zweitwenigsten Kärnten mit 13 Todesfällen.

Aktuell befinden sich 137 Fälle in stationärer Behandlung und 23 Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.