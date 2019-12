HANNERSDORF. Die "Junge SPÖ Oberwart" trotzte Kälte, Schnee und Wind in Hannersdorf bei der Flursammlung am 28. Dezember. Unter anderem wurden 30 Semmeln original verpackt, Alu-Autodecke, orig. verschlossene Flasche Qualitätswein, unzählige Plastikflaschen, Zigarettenverpackungen in den Wiesen und Fluren rund um Hannersdorf entdeckt.

"Meinen größten Respekt vor der Jugend - denn sie wissen, was sie wollen Sie sagen, was sie brauchen. Und sie setzen selbst Maßnahmen zur Umsetzung auch unter schwierigsten Bedingungen.

Die Jugend kann für viele von uns ein großes Vorbild sein", meinte LA Doris Prohaska.

