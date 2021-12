Nachbarschaftshilfe Plus startet im Jahr 2022 auch in Pinkafeld.

PINKAFELD. „Ich freue mich sehr, dass wir in der letzten Gemeinderatsitzung einstimmig über alle Fraktionsgrenzen hinweg beschlossen haben, das Angebot von NACHBARSCHAFTSHILFE PLUS 2022 auch bei uns in Pinkafeld zu starten. Gerade bei einem derartigen Modell der gegenseitigen Unterstützung im Ort ist es wichtig, dass alle Gemeindevertreter von Anfang an, an einem Strang ziehen", so Bgm. Kurt Maczek.

"Gerade COVID zeigt uns, wie wichtig gegenseitige Hilfe im Ort ist. Mit dem Angebot möchten wir das generationsübergreifende Miteinander in unserer Gemeinde stärken und auch berufstätige Angehörige entlasten. Die ältere Generation soll mit einer hohen Lebensqualität möglichst lange im vertrauten Zuhause leben können“, betont der Bürgermeister.

Entwicklung als Chance

„Die steigende Lebenserwartung und der wachsende Anteil der älteren Bevölkerung sind Entwicklungen, die auch vor dem ländlichen Bereich nicht halt machen. Wir sehen diese Entwicklungen als Chance, ein bereits erfolgreiches Modell der gegenseitigen Unterstützung auch bei uns anzubieten“, meinen Vizebürgermeister Franz Rechberger und Gemeinderat Eduard Posch.

Bereits im Herbst gab es eine Informationsveranstaltung, um möglichst viele Vereine und Initiativen aus der Gemeinde über das Projekt zu informieren und einzubinden. Danach bekamen alle Haushalte einen Fragebogen, in dem jede Familie angeben konnte, ob Unterstützung gebraucht wird und wer sich vorstellen kann, ehrenamtlich aktiv zu werden.

Die nächsten Schritte

Mit Beginn des kommenden Jahres starten die Vorbereitungen des Projektes. Abhängig von COVID soll es Beginn 2022 Bürgerinformationsveranstaltungen und Informationstreffen für mögliche Ehrenamtliche geben, ebenso startet die Werbung und die Mitarbeiterinnensuche.

Die Gemeinde wird dem gemeinnützigen Trägerverein des Projektes beitreten und mit den anderen Projektgemeinden im Süden des Burgenlandes Mischendorf, Markt Allhau, Loipersdorf-Kitzladen und Wolfau eine Kooperation eingehen. Start des Angebotes an sozialen Diensten soll im März 2022 sein.

Nachbarschaftshilfe Plus

"Nachbarschaftshilfe Plus" ist ein überparteiliches Sozialprojekt, das aktuell in 21 Gemeinden - darunter aktuell vier im Bezirk Oberwart - im Burgenland umgesetzt wird, bis jetzt sind in Summe ca. 700 Ehrenamtliche aktiv.

Soziale Dienste werden von einer angestellten Büromitarbeiterin koordiniert und von Ehrenamtlichen aus dem Ort umgesetzt – natürlich unter Einhaltung aller geltenden COVID Regeln. Das Angebot an kostenlosen, sozialen Diensten umfasst:

Fahr- und Begleitdienste (in Begleitung von netten Ehrenamtlichen zur medizinischen Versorgung, zum Einkauf, auch zu COVID Impfungen)

Besorgungsservice (Dinge des täglichen Bedarfs werden von Ehrenamtlichen nach Hause gebracht)

Telefonische oder persönliche Besuchsdienste (mit netten Ehrenamtlichen plaudern, Karten spielen…)

Spaziergehdienste (in Begleitung im Ort)

Pflegedienste und hauswirtschaftliche Dienste werden nicht angeboten.

Die Gemeinde übernimmt die Finanzierung des Projektes, das Land und der Bund stellen eine Co Finanzierung zur Verfügung.

Weitere Infos unter www.nachbarschaftshilfeplus.at