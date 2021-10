Bei einem kurzen Spaziergang in Oberwart in der Nähe des Gesundheitszentrums entdeckte ich den Friedhof der Sowjetarmee in Oberwart (ugs. der Russenfriedhof). Früher befand sich hier ein Truppenübungsplatz.

Am Ende der Siedlung rund um das Gesundheitszentrum sehe ich im Wald den Friedhof, der für ca. 300 gefallene Soldaten die letzte Ruhestätte ist.

Beim Recherchieren lese ich auch, dass 2016 die letzte Beisetzung von 38 gefallene Soldaten der Sowjetarmee in Oberwart statt fand. Diese wurden im April 2016 aus einem entdeckten Massengrab in Welten geborgen und durch das österreichische Schwarze Kreuz exhumiert.

Hier habe ich noch einen weiteren interessanten Bericht gefunden.

Nach einer Zeit des Gedenkens und Betens spaziere ich noch ein bisschen im Wald herum und entdecke "Spielplätze" von Kindern. Mit alten Ästen werden "Zelte" gebaut und ich kann mir gut das abenteuerliche Spiel der Kinder vorstellen. Hier kann man auch gut erkennen, wie nahe doch der Tod und das Leben beieinander liegen. Wie nahe auch Emotionen wie Trauer und Lebensfreude sind.

An Bäumen bzw. deren Wurzelbereich wurden kleine Wichtel- oder Elfenwohnungen gebaut. Wie schön, dass auch Fantasie und Kreativität noch im Leben einen Raum haben. Was wären wir ohne unsere Fantasie, ohne unsere Vorstellungskraft und ohne unseren Glauben an das nicht Sichtbare?

Ich freue mich immer wieder, wenn ich bei meinen Spaziergängen oder Wanderungen auf solche zauberhaften "Bauten" treffe 😍

Seht selbst die Bilder meiner Beobachtungen