PINKAFELD. Anfang April wurde die Diplomarbeit „3D-Drucker-Überwachung und -Management“ der Elektronik-Maturanten Pascal Wüntscher und Andreas Kurz an den Auftraggeber HTL Pinkafeld übergeben. Diese Diplomarbeit wurde von Prof. Jürgen Tanczos betreut.

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Gehäuse für einen 3D-Drucker zu entwickeln, welches mittels Sensoren Daten rund um den 3D-Drucker aufnimmt und diese auswertet. Diese Daten werden dann via Raspberry Pi an ein Display und eine selbst entwickelte Smartphone-App über serielle Kommunikation gesendet. Zur Steuerung des 3D-Druckers kann das Display oder die App zur Hand gezogen werden.

Elektronik-Diplomarbeit überwacht und steuert Temperatur- und Feuchtigkeitswerte für 3D-Drucker



Damit eine langfristig stabile Temperatur und Feuchtigkeit im Gehäuse vorliegen, kann der 3D-Drucker über vier Schrittmotoren mit Getriebe in eine Box hinein- bzw. herausgefahren werden. Bei zu hohen Temperaturen bzw. zu hoher Feuchtigkeit werden automatisch zwei Lüfter bzw. ein Entfeuchtungsgerät, bestehend aus einem Peltier-Element eingeschaltet. Die Box lässt sich über einen RFID-Tag sperren und entsperren, zusätzlich dazu wird noch ein akustisches Signal ausgegeben.