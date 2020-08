Der 17-jährige Elias Jandrisevits verstärkt die SV Klöcher Bau Oberwart. Daniel Seper unterstützt das Trainerteam von Dietmar Kühbauer beim SK Rapid Wien.

OBERWART. Elias Jandrisevits - am 1. August 17 Jahre geworden - begann 2010 mit dem Fußball in der U7 seines Heimatvereins SV Güssing, übersiedelte 2013 in die Jugend von Sturm Graz und im Spieljahr 2017/18 in die Akademie der Grazer. Im Juni 2018 wechselte er in die Akademie Burgenland und spielte bis zum coronabedingten Abbruch der Meisterschaft in der U16 und U18 des Burgenlandes.

Elias Jandrisevits wurde von U16-Teamchef Martin Scherb einberufen und kam im Oktober 2018 in zwei freundschaftlichen Länderspielen gegen Polen zu Einsätzen in der U16- Nationalmannschaft. Für die kommende Saison war Elias im Kader der Amateure des SV Mattersburg vorgesehen, durch die Einstellung des Spielbetriebs in Mattersburg war Jandrisevits frei und entschied sich, obwohl ihm auch noch andere Angebote vorlagen, für einen Wechsel zur SV Klöcher Bau Oberwart.

Fußballtalent aus der Region

Peter Lehner (Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart):b "Abermals ist es gelungen, einen jungen Fußballer aus unserer Region zu holen. Elias ist charakterlich top, möchte mit Oberwart Erfolg haben und bringt durch seine fußballerische Ausbildung in der Akademie auch das entsprechende Potential mit."

Christian Zach (Cheftrainer SV Klöcher Bau Oberwart): "Die Verpflichtung von Elias hat sich wegen der Situation in Mattersburg kurzfristig ergeben. Ich bin sehr froh darüber, dass ich einen weiteren jungen und vor allem hoch talentierten Spieler aus der Region in meinem Kader habe. Er hat bereits in seinem ersten Training bewiesen, dass er sehr viel Qualität mitbringt, muss aber aufgrund seines Alters auch noch einiges dazulernen. Wir haben viel Erfahrung im Kader und im Trainerteam und werden Elias Jandrisevits bei diesem Lernprozess so gut wie möglich unterstützen."

Daniel Seper bei Rapid

Dafür verzeichnete die SVO auch einen "halben Abgang". Mit Daniel Seper schaffte ein Spieler, der im Vorjahr als Rückkehrer nach Oberwart gefeiert wurde, nunmehr den Sprung in den Trainerstab beim Kultverein SK Rapid Wien. Er wird für die Grün-Weißen aus Hütteldorf im Bereich Spielanalyse tätig sein.

Der SV Oberwart bleibt Daniel allerdings weiterhin treu. Sofern die Spiele von Rapid und Oberwart nicht kollidieren und es zulassen, wird der Oberwarter weiterhin auch für seinen Stammverein als Kicker auflaufen.