35 Special Olympics Athletinnen und Athleten aus der Steiermark und aus dem Burgenland nahmen am Freitag, dem 28. Februar 2020 beim bereits 7. Special Olympics Österreich Bowlingturnier in der "Inseltown" in Pöllau teil.

Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung vom Team Dornau gemeinsam mit Thomas Gruber (Special Olympics Österreich Sportdirektor-Stellvertreter) und dem Verein sport.und.mehr. In insgesamt 5 Levels (Leistungsstufen) und einer „Rampen“-Gruppe traten die Sportlerinnen und Sportler gegeneinander an.

Für die Bowlerinnen und Bowler vom Team Dornau (Gemeinde Stadtschlaining) endete das Bowlingturnier außerordentlich erfolgreich: 2x Gold, 2x Silber und 2x Bronze lautet die erfreuliche Medaillenbilanz. Zudem freut sich das Team Dornau über zwei 4. Plätze und einem 5. Platz.

Weitere Informationen und Ergebnislisten auf www.teamdornau.at.