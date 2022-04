Bei winterlichen Bedingungen gab es für Sportler vom HSV Pinkafeld und LZ Omaha zahlreiche Medaillen.

PINKAFELD/BUCHSCHACHEN. Bei einsetzendem Schneegestöber wurden vergangenen Samstag, 2. April, am Riederberg in Wienerwald Medaillen bei den österreichischen Meisterschaften und Staatsmeisterschaften im Orientierungslauf über die Mitteldistanz vergeben.

Auf die Teilnehmer*innen warteten nicht nur kühle Temperaturen, sondern auch steile Hänge, Gräben und orientierungstechnisch schwierige Posten. In den Allgemeinen Klassen setzten sich die Routiniers durch.

Ymsén und Fesselhofer siegen

Bei den Damen kehrte Ursula Fesselhofer (ehemals Kadan) vom OC Fürstenfeld nach ihrer Babypause auf das oberste Treppchen zurück und bei den Herren krönte sich Gernot Ymsén (HSV Pinkafeld) zum neuen und alten Staatsmeister.

„Das freut mich natürlich riesig, dass ich diesen Titel erkämpfen konnte. Das war ein erstes erfolgreiches Kräftemessen nach dem Wintertraining. Die Jungen werden immer besser und ich nicht jünger“, so Ymsén, der sich über seinen 35. Staatsmeisterschaftstitel freuen durfte. Silber ging mit 35 Sekunden Rückstand an Jannis Bonek (NF Wien), Bronze mit weiteren 14 Sekunden dahinter an Mathias Peter (OLC Graz).

Zahlreiche Medaillen

In den Jugend- und Seniorenklassen wurde um österreichische Meisterschaftsmedaillen, ebenfalls über die Mitteldistanz, gekämpft. Über die Goldmedaille durfte hier Willi Grabenhofer (LZ OMAHA) in der H 75- strahlen. Lukas Wieser (H-18 Elite), Johannes Prader (H-12) und Karl Lang (H 60-) gewannen jeweils Silber, Helene Strobl ( D60-) Bronze (alle HSV Pinkafeld).

Podestplätze im Austriacup

Am Sonntag, 3. April, starteten dann alle Orientierungsläufer*innen bei knapp 10cm Neuschnee in einen Austriacuplauf über die Langdistanz. Jannis Bonek konnte sich für den Vortrag revanchieren und gewann nach 85 Minuten souverän mit zwei Minuten Vorsprung auf Ymsén, Erik Bonek wurde Dritter. Bei den Damen ließ Ursula Fesselhofer abermals nichts anbrennen und holte abermals den Tagessieg.

Top-3 Eregebnisse der Burgenländer*innen