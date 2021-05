Das österreichische Orientierungslauf Nationalteam absolvierte Selektionsläufe für die Weltmeisterschaft.

PINKAFELD. Am letzten Maiwochenende trug das österreichische Orientierungslauf Nationalteam seine Weltmeisterschafts Selektionsläufe in der Nähe von Liberec, Tschechien, aus.

Es standen sowohl Mittel- als auch Langdistanz am Programm, welche auch von dem norwegischen und Schweizer Nationalteam für deren Selektionsläufe genutzt wurden. Damit war ein Vergleich mit der absoluten Weltspitze nur wenige Wochen vor der WM möglich.

Kerschi Vierter

Und bei diesem Vergleich brauchten sich Österreichs Läufer nicht verstecken. Gernot Ymsén vom HSV Pinkafeld zeigte bei der Langdistanz mit einem starken vierten Gesamtplatz auf. Er musste sich nur dem Norweger Kasper Fosser und den zwei Schweizern Matthias Kyburz und Daniel Hubmann geschlagen geben.

Ymsén war sichtlich zufrieden nach dem Wettkampf: „Das steile Sandsteingelände bietet Orientierungslauf vom Feinsten. Mit meinem Lauf und Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Während man läuft, weiß man ja eigentlich nicht, ob man gut unterwegs ist, denn es gibt so viele Routenwahlmöglichkeiten zwischen den steilen Felsformationen. Ich versuchte höhenmetersparend zu laufen und die knapp 100 Minuten voll durchzukämpfen. Wenige Wochen vor der WM ist dies jedenfalls eine feine Formbestätigung.“

Auch über die Mitteldistanz tags zuvor lag Ymsén mit Platz 15 und geringem Rückstand im erweiterten Spitzenfeld, musste sich aber auch zwei österreichischen Kollegen geschlagen geben.

Staatsmeisterschaften

Weiter geht es bereits am Donnerstag mit den österreichischen Staatsmeisterschaften im Staffel-OL in Graz im Rahmen der Austrian Finals. Die Sprint-Staatsmeisterschaften am Freitag lässt Ymsén aus, denn Samstag und Sonntag warten zwei weitere international stark besetzte Testläufe in WM relevantem Gelände in Tschechien.