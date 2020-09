Hannersdorf bezwingt Siget vor Heimpublikum mit 3:2. Das Tor zum 1:0 fiel aus Abseitsposition.

HANNERSDORF. Von Beginn weg erzeugte Hannersdorf Druck und kam nach einigen Möglichkeiten auch zum durchaus verdienten 1:0 nach 25 Minuten, wobei Torschütze Goran Piskovic bei der schönen Flanke von Michael Mayer, die an Freund und Feind vorbeiging, bereits in Abseitsposition stand. Der Treffer zähle aber. Bis zur Pause blieb es trotz weiterer Möglichkeiten auf beiden Seiten in einer mitunter harten Partie beim 1:0.

Nach Seitenwechsel erhöhte Piskovic auf 2:0 (59.). Der kurz davor eingewechselte Stefan Haselbacher brachte die Gäste wieder heran (72.). Piskovic stellte aber nur zwei Minuten später den Zweitore-Vorsprung wieder her (74.). Siget schaffte noch kurz vor Schluss den erneuten Anschlusstreffer - wieder war Haselbacher erfolgreich (88.). Zu mehr reichte es aber nicht und somit blieben die drei Punkte bei den Hausherren.

Oberschützen voran

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Kroisegg übernahm Oberschützen vorübergehend die Tabellenspitze. Hochart und Wiesfleck trennten sich mit einem 1:1-Remis.

Niederlage für Großpetersdorf

In der 1. Klasse Süd kommt Großpetersdorf nicht in die Gänge. Im zweiten Heimspiel setzte es die zweite Niederlage. St. Michael prolongierte mit dem 3:1-Sieg ohne Punkteverlust die Tabellenführung. Buchschachen feierte gegen Kemeten in einer spannenden Partie einen 4:3-Sieg, Loipersdorf-Kitzladen ging in Neuhaus/Kl. mit 1:6 unter.

Schlaining vor Spitzenduell Erster

Vorm heutigen Spitzenduell Jabing gegen Neuberg liegen vier Teams mit neun Punkten praktisch gleich auf. Schlaining holte sich Samstagabend mit einem torreichen 7:4-Sieg bei der SpG Edelserpentin vorübergehend Platz 1. Die SpG Rotenturm/Oberwart eroberte mit einem 3:1 in Rudersdorf Rang 2. Grafenschachen und Olbendorf trennten sich Samstag mit 1:1.