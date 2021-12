Ex-Mattersburg und Lafnitz-Stürmer Patrick Bürger wird ein Pinkafelder.

PINKAFELD. Immer wieder mit der SV Klöcher Bau Oberwart in Verbindung gebracht, kehrte der Bad Tatzmannsdorfer Patrick Bürger - ehemals SV Mattersburg - tatsächlich in die Heimat zurück.

Doch statt nach Oberwart wechselt Patrick Bürger vom SV Licht-Loidl Lafntiz zum SC Herz Pinkafeld - sozusagen als "verfrühtes Christkindl" unterm Weihnachtsbaum. "Dieses Jahr kommt das Christkind für den SCP schon einen Tag früher als gewöhnlich", scherzt Obmann Mario Windhofer.

Neuer Torgarant

Beim SC Pinkafeld soll der 1,87 Meter große Sturmtank mit seiner Torgefahr für Erfolgserlebnisse in der Offensive sorgen, nachdem sich der Verein - wie berichtet - von Goalgetter Anze Kosnik trennte. Besonders erfreut ist man beim SCP, diese Position mit einer regionalen Lösung besetzen zu können.

Dies betont auchObmann Mario Windhofer: „Wir freuen unser sehr, dass sich Patrick nach sehr guten Gesprächen über die Ausrichtung und Ziele unseres Vereines für uns entschieden hat. Beide Seiten streben eine längere Zusammenarbeit an. Danke auch an Bernhard Loidl, für die konstruktive Abwicklung. Das Logo der Firma Licht Loidl wird ab Beginn der Rückrunde 2021/22 das Trikot unserer neuen Nummer 33 als Brustsponsor zieren.“

Spannende Karriere

Der Bad Tatzmannsdorfer kann spannende Stationen in seiner Karriere aufweisen. Nach Ende seiner Nachwuchszeit, in der er auch ein Jahr in Pinkafeld verbrachte, führte ihn sein Weg über das BNZ Burgenland zum SV Mattersburg.

Danach spielte er drei Saisonen lang für den TSV Hartberg, in dieser Zeit konnte er sich auch den Titel des Torschützenkönigs in der 2. Bundesliga sichern. Daraufhin kehrte er zum SV Mattersburg zurück und verblieb für ganze zehn Jahre, erlebte dort alle Höhen und Tiefen und trug mit seinen Leistungen einen großen Teil zu den Erfolgen des SVM bei! Im Jahr 2012 lief er unter Teamchef Marcel Koller auch zweimal für das österreichische Nationalteam auf!