Das Fußball-Nationalteam gastiert für die EURO-Vorbereitung im Burgenland. ÖFB-Teamchef Franco Foda gab zunächst einen vorläufigen 30-Mann-Kader in Bad Tatzmannsdorf bekannt. Am Pfingstmontag stellte er seinen 26-EM-Kader vor.

BAD TATZMANNSDORF. Vor der offiziellen Bekanntgabe des vorläufigen 30-Mann-EM-Kaders, bei dem mit Christopher Trimmel aus Mannersdorf (1. FC Union Berlin) auch ein Burgenländer angehört, erfolgte im AVITA Resort, in dem das ÖFB-Herrennationalteam vom 27. Mai bis 1. Juni die Vorbereitung auf die EM 2021 startet, ein gemeinsames Pressegespräch von Teamchef Franco Foda, ÖFB-Präs. Leo Windtner, LH Hans Peter Doskozil und AVITA-Geschäftsführer Peter Prisching.

Die ÖFB-Auswahlen sind hier seit Jahren Stammgäste und genießen die fußläufig erreichbaren Trainingsplätze und die hochprofessionelle Betreuung durch das Hotel-Team, das regelmäßig Klub- und Nationalteams zu Gast hat und mit deren Bedürfnissen und Anforderungen bestens vertraut ist.

Sponsorpartnerschaft

"Die hervorragende Entwicklung, die das Burgenland genommen hat, spiegelt sich auch in der Wertschätzung in der Sponsorpartnerschaft mit dem ÖFB wieder", sagte Doskozil: „Für den Tourismus im Burgenland ist diese Partnerschaft immens wichtig, weil sie unser Image als Destination mit hohem Qualitätsniveau stärkt. Der ÖFB mit all seinen Funktionären, mit dem Präsidenten an der Spitze, ist ein ausgezeichneter, verlässlicher Partner. Das ist die Basis für diese gute Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren.“

LH Hans Peter Doskozil: "Das Burgenland und der ÖFB profitieren von dieser Sponsorpartnerschaft!"

Das Burgenland könne als Gastgeber und als Trainingsdestination mit perfekten Rahmenbedingungen punkten. Er freue sich, dass das Team nun neuerlich hier zu Gast ist. „Wir werden alles tun, dass sich das Nationalteam hier in Bad Tatzmannsdorf wohlfühlt. Das ist unser Beitrag für eine erfolgreiche Europameisterschaft. Ich wünsche unserem Teamchef Franco Foda ein glückliches Händchen und dem Nationalteam das nötige Spielglück, damit wir zusammen Erfolge feiern können.“

Wohlfühlen im AVITA

„Wir fühlen uns im AVITA Resort traditionell sehr wohl, das Team betreut uns rund um die Uhr. Die Bedingungen im Hotel und auf dem Fußballplatz sind einfach top“, lobt Teamchef Franco Foda das tolle Trainingsumfeld.

„Für mich waren kurze Wege sowohl zu den Trainingsplätzen als auch die professionelle Rundumbetreuung besonders wichtige Kriterien. So können wir in dieser wichtigen Phase die Akkus voll aufladen.“

Hervorragende Partnerschaft

ÖFB-Präsident Leo Windtner betont die hervorragende Partnerschaft zwischen dem Burgenland und dem ÖFB: „Die Vorfreude auf den Auftakt zur EURO-Vorbereitung in Bad Tatzmannsdorf ist riesengroß. Die seit 24 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen dem ÖFB und Burgenland ist geradezu schon legendär und von einer soliden Vertrauensbasis geprägt. Mein großer Dank gilt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil für die herausragende Kooperation. Gegenseitige Wertschätzung und zielorientierte Zusammenarbeit sind dafür immer die nachhaltige Grundlage gewesen. Umso mehr freut es mich, dass wir diesen erfolgreichen Weg auch vor der EURO gemeinsam gehen. Wir freuen uns immer wieder, hierher zurückzukehren.“

„Es ist immer eine besondere Ehre, wenn der ÖFB in Bad Tatzmannsdorf zu Gast ist. Wir wollen auch als AVITA-Mannschaft eine Top-Leistung abrufen. Ich denke, wir haben ein sehr gutes Konzept fixiert, um dem Nationalteam optimale Bedingungen zu ermöglichen“, erklärt AVITA-Geschäftsführer Peter Prisching.

Zwei Testspiele vor EM

Die Spieler werden am Nachmittag des 27. Mai im AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf eintreffen, der Trainingsbetrieb startet am 28. Mai. Am 1. Juni hebt der ÖFB-Tross Richtung Middlesbrough ab, wo am 2. Juni um 21.00 Uhr ein Testspiel gegen England angesetzt ist.

Anschließend geht es für das Nationalteam nach Wien, um sich auf den letzten Härtetest vor der EURO am 6. Juni um 17.30 Uhr im Ernst-Happel-Stadion gegen die Slowakei vorzubereiten. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen wurde der die Kick-off-Zeit auf 17.30 Uhr vorverlegt. Das Team Base Camp in Seefeld wird am 8. Juni bezogen. Für die EM wird der 30-Mann-Kader bis 1. Juni noch auf 26 Spieler reduziert.

Das ÖFB-Team kommt wieder nach Bad Tatzmannsdorf: Im EM-Kader stehen u.a. Louis Schaub, der Mannersdorfer Christopher Trimmel und auch Philipp Lienhart.

ÖFB-Kader EURO-Vorbereitung:

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK)

Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK) VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg) MITTELFELD: Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER)

Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER) STURM: Marko ARNAUTOVIC (Shanghai Port/CHN), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER)

Marko ARNAUTOVIC (Shanghai Port/CHN), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER) Auf Abruf: Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg), Richard STREBINGER (SK Rapid); Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER), Gernot TRAUNER (LASK), Maximilian ULLMANN (SK Rapid), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg); Husein BALIC (LASK), Yusuf DEMIR (SK Rapid), Thomas GOIGINGER (LASK), Raphael HOLZHAUSER (Beerschot V. A./BEL), Jakob JANTSCHER (SK Sturm Graz), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER), Reinhold RANFTL (LASK), Stefan SCHWAB (PAOK Saloniki/GRE); Adrian GRBIC (FC Lorient/FRA), Ercan KARA (SK Rapid)

Aus dem ursprünglichen 30-Mann-Kader wurden am Pfingstmontag vier Spieler (Heinz Lindner, Phillipp Mwene, Husein Balic und Adrian Grbic) auf Abruf gestellt. „Wir haben im Trainerteam in den letzten Tagen viel über die Personalien diskutiert. Wir hatten uns im Vorfeld darauf festgelegt, mit 26 Spielern in die Vorbereitung zu gehen. Es war eine schwierige Entscheidung, vor allem was den menschlichen Aspekt betrifft. Ich habe mit den vier Spielern persönlich gesprochen und ihnen die Entscheidung mitgeteilt. Für alle Spieler im erweiterten Kader gilt es, bereit zu sein, alle sind wichtig für unsere Mannschaft“, so Teamchef Franco Foda.

EM-Spiele

Österreichs Team trifft in der EM-Endrunde am 13. Juni um 18 Uhr in Bukarest auf Nordmazedonien. Am 17. Juni spielt das ÖFB-Team in Holland gegen die Niederlande (21 Uhr). Am 21. Juni heißt der Gegner erneut in Bukarest Ukraine (18 Uhr)

