Mit dem Heimspieldoppel gegen den SV Neulengbach startet der FC SKINY Südburgenland in die neue Meisterschaft.

MISCHENDORF. Am Sonntag, 6. September, ist es auch im Frauenfussball soweit. Für den FC SKINY Südburgenland - nunmehr einziges burgenländisches Fußballaushängeschild in der Bundesliga - beginnt mit der Heimrunde in der Fußballarena Mischendorf gegen die SV Neulengbach Damen die neue Meisterschaft sowohl in der Planet Pure Frauen Bundesliga als auch in der Future League.

Mit neuem Hauptsponsor SKINY und einigen neuen Spielerinnen soll das Ziel ein Platz im gesicherten Mittelfeld möglich gemacht werden. In der abgebrochenen Vorsaison beendeten die Südburgenländerinnen den Herbst auf Rang 6 - mit zwei unglücklichen Niederlagen am Schluss bei Vorderland (1:2) und im letzten Spiel gegen Neulengbach (0:1).

Vier Routiniers aus Ungarn

Vom letztjährigen Team, das im Herbst durchaus überzeugte, haben sich - auch coronabedingt - die jungen Legionärinnen Natália Miniariková, Viktória Kratochvílová, Patrícia Gasparovicová wieder verabschiedet. Auch Nadine Dotter zog es nach Ende ihrer Schulzeit wieder in die Heimat.

Somit galt es die Abgänge zu kompensieren. Dies gelang einerseits mit vier Routiniers aus Ungarn und andererseits stießen auch neun junge Talente - fast alle aus dem Burgenland. Mit Szabina Tálosi und Vikt´oria Vörös kehrten zwei Spielerinnen zu den Südburgenländerinnen zurück, dazu sind auch Ex-Teamspielerin Katalin Fogl und Dóra Fábián neu im Team.

Drei Neuzugänge: Viktória Vörös, Trainer René Mahlknecht, Katalin Fogl und Szabina Tálosi

Neun Talente - der Großteil wird ab September die neue Schwerpunktabteilung der HAK Stegersbach besuchen - verstärken das Team der Future League. Leni Stubits (SV Neuberg), Emily Schenner und Fiona Fazekas (beide Nawu Punitz), Alina Hareter (SV Gols), Sophie Dreier (Bad Sauerbrunn), Marie Ramberger (UFC Laxenburg), Leonie Wehofer (SK Unterschützen), Julia Meixner (SC Dörfl) und Vanessa Beiglböck (SC Zöbern) haben bereits in der Vorbereitung gezeigt, dass sie ein Versprechen für die Zukunft sind.

Leni Stubits, Fiona Fazekas, Alina Hareter, Sophie Dreier, Marie Ramberger, Leonie Wehofer und Vanessa Beiglböck.

Platz im Mittelfeld

Trainer René Mahlknecht zeigt sich ebenso zuversichtlich: "Unsere Vorbereitung auf die Meisterschaft hat bisher den Erwartungen entsprochen. Eine Kadergröße von mittlerweile 35 Spielerinnen stellt naturgemäß eine organisatorische Hürde dar, welche der FC SKINY Südburgenland aber bestens gemeistert hat. Die Integration der neuen Spielerinnen ist noch in der Umsetzung und wird eine Veränderung der taktischen Ausrichtung auf dem Spielfeld mit sich bringen."

"Zum Saisonauftakt haben wir mit Neulengbach einen denkbar schweren Gegner, der sich sehr gut verstärkt hat und natürlich als Favorit zu uns kommt. Aber nicht immer geht der Favorit als Sieger vom Platz!", so Mahlknecht zum ersten Gegner.

René Mahlknecht: "Unsere hoffentlich zahlreichen Zuschauer können sich darauf verlassen, eine topmotivierte und einsatzfreudige Mannschaft zu erleben!"

"Das Future Team hat sich sehr gut weiterentwickelt und sehr viele junge Talente sind zum FC SKINY Südburgenland gestoßen. Für die Meisterschaft streben wir für beide Teams einen Platz in der Mitte der Tabelle an", betont Mahlknecht, der mit Josef "Pepi" Nagy als Tormanntrainer und Csaba Szombati als neuen Individualtrainer professionelle Verstärkung im Team hat. Dazu ist seit der Vorsaison Daniel Graf als Trainer für das 1b-Team in der Future League tätig.

Csaba Szombati neuer Individualtrainer

