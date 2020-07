Am Dienstag, dem 14. Juli 2020 fand im Verein Kastell Dornau in Neumarkt im Tauchental ein Sporttag statt. Teilgenommen haben Special Olympics Österreich-Athletinnen und Athleten vom Team Dornau, die im Wohnheim Dornau wohnen und dort beschäftigt sind.

Der Sporttag startete bereits am Vormittag mit einem Stocksporttraining in Tauchen. Nach dem Mittagessen fand am Gelände vom Verein Kastell Dornau ein Leichtathletiktraining (Laufen, Schlagball und Standweitsprung) statt. Krönender Abschluss war ein Fußballtraining mit anschließendem Würstelgrillen am Sportplatz in Neumarkt im Tauchental.

„Der Sporttag war sehr schön, da wir nach längerer Zeit endlich wieder am Sportplatz in Neumarkt in Tauchental Fußball spielen und einen ganzen Tag als Team gemeinsam sportlich erleben konnten“,

berichtet Mario Dukic, Special Olympics-Athlet im Team Dornau.

Obwohl aufgrund des Corona-Virus Special Olympics Wettkämpfe vorerst nicht stattfinden können, sind die Athletinnen und Athleten vom Team Dornau nach wie vor hoch motiviert und mit großer Freude sportlich aktiv. Im Verein Kastell Dornau finden nahezu täglich Trainings in verschiedenen Sportarten statt. In Zukunft ist geplant, mehrmals im Monat Sporttage abzuhalten, wo der gesamte Tag dem Sport gewidmet ist.