ST. MARTIN/WART. Am Mittwoch startete Bahnradsportlerin Verena Eberhardt am Fahrsicherheitszentrum in Ludersdorf ein Trainingskriterium gefahren. "Ich war sehr froh, dass die Rennen überhaupt veranstaltet wurden, aber ich war leider die einzige Frau und konnte daher nur auswählen, ob ich mit dem Hauptrennen der Elite Männer oder mit den U15/U17 Fahrern mitfahre", so Verena.

Beim 1. Rennen, welches mit Endwertung als Scratch gefahren wurde, fuhr sie mit den Männern mit. "Es waren aber die besten Grazer am Start und ich konnte kaum mithalten..eh logisch,..aber ja ich hab's versucht. Danach beim Kriterium mit Punktesprints bin ich mit den U17/U15 Jungs mitgefahren, da ging das Tempo sehr gut und ich bin schlussendlich als 21. bei der Elite klassifiziert worden. Aber ja, ist halb so wild - wichtig war, dass ich wieder Rennkilometer gesammelt habe", so die St. Martinerin, die kommendes Wochenende beim Zeitfahren am Salzburger Redbull Ring startet.