Birgit Sauer und Rudi Pinter stellen im OHO aus

15.09.2018, 09:33 Uhr

Die Ausstellungen von Birgit Sauer und Rudi Pinter wurden im Offenen Haus Oberwart eröffnet

Zu den Künstlern

OBERWART. Am Freitagabend fand die Eröffnung der Ausstellung "Schön ist wüst, und wüst ist schön" von Künstlerin Birgit Sauer und Künstler Rudi Pinter im Offenen Haus Oberwart statt. Unter den Gästen waren u.a. Wolfgang Horwath, SPÖ-LGF Christian Dax, LA Wolfgang Spitzmüller und GR Manuela Horvath. Zu sehen ist die Ausstellung bis 4. Oktober.Rudi Pinter lebt und arbeitet in Siegendorf. Er hatte Ausstellungen im In- und Ausland und entwickelte im Laufe der Jahre eine starke Beziehung zum Material Holz. Die Dimension der Maße, die formbestimmenden Elemente stehen in Verbindung mit einer geistigen Auseinandersetzung. Den puren Formen seiner Skulpturen wohnt etwas Einfaches, Elementares inne. Es geht Pinter nicht um eine bloße Abbildung, sondern um eine Psychologisierung der Dinge, um die Zusammenhänge herauszuarbeiten.Birgit Sauer ist in Wien geboren. Sie arbeitet und lebt mit ihren drei Kindern am Flugplatz Trausdorf. Birgit Sauer philosophiert über das Leben, befasst sich mit den Grundgedanken des Daseins, woher wir kommen, wohin wir gehen. Das kommt auch durch ihre Arbeit zum Ausdruck: Malerei und Airbrush, ausgehend von Fotografien auf bearbeitetem Metall. Dadurch werden die Bilder lebendig, die Farben leuchten noch kräftiger und verändern sich, je nach Blickwinkel und Lichteinfall, dreidimensional. Bei aller inhaltlichen Ernsthaftigkeit spielt Birgit Sauer mit ihren Arbeitstechniken.