Großartiger Benefizabend in Riedlingsdorf für die Musical Company Pinkafeld

06.05.2018, 08:29 Uhr

"Es brennt" lautete das Motto beim Benefizevent zugunsten der Musical & Stage Dance Company mit vielen Freunden.



Kollegen unterstützen Verein

RIEDLINGSDORF. Um den Verein zu retten, wurde am Samstagabend im Kultursaal Riedlingsdorf der Benefizevent "Es brennt" zugunsten der Musical Company Pinkafeld veranstaltet. Als Schirmherrin fungierte Nina Stern.Grund für die finanzielle Bedrängnis war ein Auftritt der Company in Pinggau, bei dem angeblich "der Boden der Halle schwer beschädigt worden wäre". "Wir sind uns keiner Schuld bewusst und haben doch einem Ausgleich zugestimmt, um einen teuren Rechtsstreit auszuweichen. Trotzdem wussten wir nicht, ob es überhaupt weitergehen kann", so Edda Adamovics.Um den Verein zu unterstützen, die Summe von 7.600 Euro aufzubringen, stellten sich auch einige Freund und Kollegen der Company in den Dienst der guten Sache. So standen Fausta Gallelli, Startenor Laszlo Maleczky und Anita Wagner, die exakt am 5. Mai 1984 - also 34 Jahre davor - mit "Einfach weg" beim Songcontest Österreich vertrat - auf der Bühne.Neben tollen Showdarbietungen der Company gab es auch einen Special Guest mit dem Gesangsauftritt von NR aD Altbürgermeister Erwin Kaipel, der eine deutsche Version des Bette Midlers "The Rose". "Vor sechs Jahren habe ich für ihn zum 60er gesungen, heute singt er für uns", meinte Nina Stern. Moderiert wurde der Abend mit viel Witz von Franz Dampf. Im Anschluss gab es noch eine Austropop-Aftershowparty mit Austria4 im Kulturkeller.

"Es heißt, wenn es einem gut geht, hat man viele Freunde, wenn es einem aber schlecht geht, kann man sie an einer Hand abzählen. Das kann ich heute dementieren, denn wir haben hier 1.000 Freunde! Dafür ein großes Dankeschön, es wird weitergehen!", Edda Adamovics.