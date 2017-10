Neuer Koordinator für Gebäudetechnik-Abendschule

06.10.2017, 15:07 Uhr

Gefragter Fachmann und Lehrer

Gefragte Ausbildung

Professor Zapfel ist selbst Absolvent der ehemaligen Maschinenbauabteilung an der Schule und hat als studierter Verfahrenstechniker in der Privatwirtschaft als auch an der Technischen Universität Graz gearbeitet. Die FH-Studiengänge für Gebäudetechnik und Energie- und Umweltmanagement in Pinkafeld hat er federführend mitentwickelt. An der HTL Pinkafeld unterrichtet er Fachtheorie Gebäudetechnik in der gleichnamigen Abteilung. Zu seiner neuen Aufgabe befragt, sagt er: „Als Verfechter der dualen Ausbildung möchte ich für Praktiker im Bereich Gebäudetechnik und deren Nebengewerbe die Rahmenbedingungen so schaffen, dass eine berufliche Weiterbildung neben dem Berufsalltag möglich ist. Hier hat mein Vorgänger schon Großartiges geleistet, das es eigentlich nur noch zum Wohle der Studenten zu optimieren gilt.“Neue Akzente setzt Wilhelm Zapfel „im Organisationsablauf - Stichwort Modularisierung und Blockunterricht. Hier wird bereits mit dem neuen Stundenplan versucht, auf die Bedürfnisse der Studenten einzugehen. Weniger Unterrichtsgegenstände parallel, damit sind auch abschließende Prüfungen in einzelnen Gegenständen während des Semesters möglich“, erklärt er und fügt hinzu: „Die Wirtschaft sucht dringend nach gut ausgebildeten Ingenieuren im Fachbereich Gebäudetechnik. Mit diesem Angebot besteht für Fachpraktiker die Möglichkeit, in Führungsfunktionen in Betrieben aufsteigen zu können.“ Die Ausbildung wird berufsbegleitend mit Unterrichtseinheiten am Freitagnachmittag und Samstag angeboten. Diese tertiären Bildungsangebote stehen Absolventinnen und Absolventen der Fachschule, Maturantinnen und Maturanten aber auch Personen mit einem Lehrabschluss, die im Berufsleben stehen, zur Verfügung. Ein Vorbereitungslehrgang dient zur Vorbereitung auf das eigentliche Kolleg und beinhaltet Deutsch, Englisch, Mathematik, Naturwissenschaftliche Grundlagen und den Fachbereich. Für Studierende mit einschlägigen Lehrabschlussprüfungen entfallen die alternativen Pflichtgegenstandsbereiche.