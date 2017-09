Duell der Jungköche - Österreich-Finale in Innsbruck 2017

29.09.2017, 18:21 Uhr

Die Aufgabe in der Vorrunde bestand darin, 4 Vorspeisen - kalt oder warm - mit den Kernzutaten Kaisergranat, Karotte und Kamillenblüte zuzubereiten. Bernhard Hirschbeck bewältigte diese Aufgabe und qualifizierte sich somit für das Halbfinale, welches am 21.09. stattfand. Die Aufgabenstellung im Halbfinale bestand in der Kreation von 6 Gourmetlöffeln mit den Kernzutaten Grieß, Kirsche und Valronha Dulcey Schokolade. Obwohl Bernhard im Halbfinale leider ausschied, darf er sich dennoch als einziger Tourismusschüler zu den 9 besten Jungköch/inn/en Österreichs zählen. Wir gratulieren ihm ganz herzlich zu dieser großartigen Leistung!