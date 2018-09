Konzert Paul Gulda & Marwan Abado - "Path of love"

21.09.2018, 11:51 Uhr

Der in Wien geborene Pianist und Cembalist Paul Gulda präsentiert mit seinem Freund, dem palästinensichen Oud-Spieler Marwan Abado das gemeinsame Programm „Path of love“. Darin nehmen die beiden Künstler ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in Bach-Suiten, andalusiche Duftgärten und arabische Wüstenschlössern.Denn Musik ist die Sprache, die alle verstehen.Beginn: 19.00 UhrEintritt: Freie Spende