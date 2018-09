Neue Straßenbeleuchtungen und Wohnungen in der Marktgemeinde Bernstein

04.09.2018, 20:00 Uhr

In allen Ortsteilen wird in die Infrastruktur investiert.

BERNSTEIN (ms). Gebaut und erneuert wird in allen Ortsteilen der Edelserpentingemeinde. "In Dreihütten wurde die Friedhofsmauer erneuert, die Ortswasserleitung digitalisiert und die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Zudem errichtete der Verschönerungsverein eine neue Willkommenstafel in Dreihütten", berichtet die OV Petra Katona."In Stuben wurde die Friedhofsmauer ebenso erneuert und der Parkplatz vorm Friedhof wird neugestaltet. In Rettenbach wurde im Bereich "Schmelz" die Wasserleitung saniert und derzeit werden Straßen, Gehsteig, Randleisten und Straßenbeleuchtung erneuert. Die Beleuchtung wird auf LED umgestellt. Beim Urnenplatz am Friedhof wurde ein Baum gepflanzt und Sitzgelegenheiten installiert. In Redlschlag wird der Vorplatz bei der Aufbahrungshalle neugestaltet und der Urnenplatz fertiggestellt. Zudem wurde eine Lagerhalle mit Streusplittlager errichtet", schildert Bgm. Renate Habetler.

Wohnungen und Ärztezentrum



Veranstaltungen

Daten & Fakten

Auch in Bernstein wird fleißig gebaut. Derzeit errichtet die OSG Start- und Seniorenwohnungen u.a. beim Gemeindezentrum und beim Steinwandweg. Dort erfolgt die Übergabe an die Mieter Mitte September. "Wir verhandeln mit einer Ärztin, die Nachfolgerin von Allgemeinmediziner Johann Wagner wird. Es gibt auch Pläne über eine neue Ordination im ehemaligen Gemeindehaus. Eine Idee wäre eine Gemeinschaftspraxis. Im Kindergarten ist eine Kinderkrippe geplant", so Habetler. 9.9.: Sternwanderung, Evang. Pfarrgemeinde9.9.: Frühschoppen TC Rettenbach15.9.: Kirtag in Dreihütten22.9.: Krämermarkt in Bernstein22.9.: Benefiznachmittag Dirndlschaft Redlschlag, Feuerwehrhaus29.9.: Heimatnachmittag PV Rettenbach, GH Bock7.10.: Erntedankfest, Evang. Pfarrgemeinde6.10.: Sturm- und Maroniwanderung VV Dreihütten13.10.: Oktoberfest mit Bieranstich20.10.: Volksliedwerkball in Rettenbach, GH BockEinwohner: 2.624 (Stand: 30.1.2018)Fläche: 3.898,81haOrtsteile: Bernstein, Dreihütten, Redlschlag, Rettenbach, StubenGemeinderat:14 SPÖ, 6 ÖVP, 3 FPÖAnzahl Vereine: 28Internet: