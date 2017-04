FPÖ-Spitzenpolitiker diskutierten in Grafenschachen

26.04.2017, 15:31 Uhr

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Im Brennpunkt" waren Norbert Hofer und Johann Tschürtz in Grafenschachen zu Gast.

GRAFENSCHACHEN. In Grafenschachen fand am 19.4. eine Veranstaltung der Reihe „Im Brennpunkt“ statt. Es geht dabei um die Möglichkeit Politiker, die im Brennpunkt der Öffentlichkeit stehen, auch einmal persönlich und von der menschlichen Seite her kennenzulernen und mit ihnen über aktuelle Themen zu diskutieren.Dazu LA und FPÖ-Bezirksobmann Markus Wiesler, der die Veranstaltung moderierte: „Die Menschen waren von der Veranstaltung begeistert, da sie die Möglichkeit hatten den 3. Nationalratspräsidenten Norbert Hofer und den Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz persönlich kennenzulernen und mit ihnen zu sprechen. Es wurden viele Dinge angesprochen, die den Südburgenländern auf dem Herzen liegen."

Hofer erfreut

Der 3. Präsident des Nationalrats Norbert Hofer: „Trotz des oft übervollen Terminkalenders, ist es immer wieder etwas Besonderes im Burgenland zu sein. Wo man aufgewachsen ist, ist man den Menschen doch näher als anderswo.“Zur Lage in der Bundespolitik meinte Hofer: „Wir gehen absolut nicht mehr davon aus, dass diese Regierung ihre Funktionsperiode durchdient. In Wahrheit ist es den Menschen auch nicht mehr zuzumuten. Ständig werden Ankündigungen gemacht, die dann ebenso ständig nicht eingehalten werden. Aber die Menschen wissen genau, wer thematisch das Original und wer die Kopie ist, speziell wenn es um Fragen der Sicherheit und Asyl geht. Egal wann die Wahl kommt, wir sind jedenfalls vorbereitet.“Johann Tschürtz ergänzt: „Für uns Politiker ist es wichtig, den persönlichen Kontakt zur Bevölkerung nicht zu verlieren, damit wir wissen, wo der Schuh drückt und wo wir politisch den Hebel ansetzen müssen. Außerdem haben wir die Erfahrung gemacht, dass Information aus erster Hand eben doch durch nichts zu ersetzen ist, da politische Mitbewerber dazu neigen nur ihre Sicht der Dinge darzustellen, wie etwa beim Feuerwehrgesetz, wo wir entgegen anderer Wortspenden auf gutem konstruktivem Wege sind. Da kann man in persönlichen Gesprächen natürlich viele Unklarheiten ausräumen.“